«КняZz» со второй попытки планирует выступить в Улан-Удэ

Одной из важных творческих задач команды, по словам Князя, состоит не только в том, чтобы писать новые песни, но и давать жизнь старым, написанным во времена его юности. В большую концертную программу будут включены все главные хиты и лучший, по мнению слушателей, материал, написанный группой «КняZz» за этот период. Любителей старых песен Князя, которые они слушали в эпоху «Короля и Шута» и продолжают ценить и сейчас, концертная программа также не разочарует. Такие песни, как «Ром», «Кукла колдуна», «Прыгну со скалы» и ряд других не покидали сет-лист новой команды на протяжении формирования и становления, поэтому им обязательно найдётся достойное место в новом гастрольном туре.





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