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«КняZz» со второй попытки планирует выступить в Улан-Удэ

«КняZz» со второй попытки планирует выступить в Улан-Удэ
Общество, 
Группа «КняZz» запланировала в Улан-Удэ в туре в честь своего юбилея

Рок-группа «КняZz» запланировала своё выступление в Улан-Удэ по случаю своего 10-летия. На сайте группы указано, что выступление состоится 30 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе. Также в этом гастрольном туре рокеры дадут концерты в соседних Иркутске и Чите.

Солист Андрей Князев, будучи автором всех текстов группы «Король и Шут» и части музыки, воплотил свой стиль в новой, созданной им команде, и с 2011 года тема сказок-страшилок продолжилась.

Одной из важных творческих задач команды, по словам Князя, состоит не только в том, чтобы писать новые песни, но и давать жизнь старым, написанным во времена его юности. В большую концертную программу будут включены все главные хиты и лучший, по мнению слушателей, материал, написанный группой «КняZz» за этот период. Любителей старых песен Князя, которые они слушали в эпоху «Короля и Шута» и продолжают ценить и сейчас, концертная программа также не разочарует. Такие песни, как «Ром», «Кукла колдуна», «Прыгну со скалы» и ряд других не покидали сет-лист новой команды на протяжении формирования и становления, поэтому им обязательно найдётся достойное место в новом гастрольном туре.


Специально для этих выступлений Андрей Князев, увлекающийся 3D-графикой, готовит видеоинсталляции по мотивам знакомых песен для максимального погружения зрителя в атмосферу музыкальных произведений.

- Ждём всех любителей фирменного стиля Князя на юбилейном концерте группы «КняZz» в Улан-Удэ! – приглашают устроители концентра.

Как сообщал «Байкал-Daily», рок-группа планировала своё выступление в Улан-Удэ прошлой весной. Однако концерт не состоялся. Андрей Князев в соцсети сообщил, что выступление сорвалось из-за запрета на проведение концерта. В свою очередь, в управлении Роспотребнадзора заявили, что к ним за разрешением никто не обращался.


Возрастное ограничение 16+
рок музыканты концерт

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