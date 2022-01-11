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В Баргузинском районе Бурятии зарегистрировали первого ребёнка 2022 года

В Баргузинском районе Бурятии зарегистрировали первого ребёнка 2022 года
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Им стала малышка Маргарита

Первый ребёнок 2022 года в Баргузинском районе Бурятии появился 4 января. Им стала новорождённая дочка молодой семьи Константина и Нины, проживающих в посёлке Усть-Баргузин. Родители назвали малышку Маргаритой, что означает «жемчужина».

Поздравление семьи новорождённой было необычным. Вручение свидетельства о рождении и подарков прошло в праздничной обстановке 11 января в родильном отделении Баргузинской центральной районной больницы, которое было открыто после длительного ремонта в сентябре 2021 года. Поздравили молодых родителей руководство администрации района, Баргузинского районного отдела управления ЗАГС и Баргузинской центральной больницы. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

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