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В Улан-Удэ пассажиры жалуются на холодные маршрутки

В Улан-Удэ пассажиры жалуются на холодные маршрутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По мнению водителя, пассажиры сами виноваты в отсутствии печки в салоне

В Улан-Удэ пассажиры автобуса №77 пожаловались на холод в салоне автобуса. Инцидент произошёл в воскресенье, 9 января. Пассажиры поинтересовались, есть ли в салоне печка, на что водитель ответил «нет».

- А почему? Мы за что 25 рублей платим? Холодно же, – возмутились пассажиры на ответ извозчика.

- Так вы сами и ломаете, - аргументировал водитель.

- Делать больше нечего, что за отмазки, - негодовали люди.


Маршрут №77 довольно протяжённый, он следует из микрорайоне Энергетик в пригородный микрорайон Коминтерн. В тот день стояла морозная погода. Днём столбик термометра достигал 19 градусов мороза. Ситуацию осложнял восточный ветер.

С начала 2022 года проезд в автобусах Улан-Удэ подорожал на один рубль и теперь составляет 25 рублей, в трамваях – на два рубля, теперь билет на одного пассажира здесь стоит 20 рублей. соответствующее решение было принято в конце прошлого года депутатами горсовета.

Если ранее за повышением тарифа проезда обещали улучшение качества перевозок, то в этот раз аргументировали ростом цен на автозапчасти и ГСМ. Также говорилось, что водителям необходимо повышать заработную плату.
общественный транспорт

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