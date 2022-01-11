В Улан-Удэ пассажиры жалуются на холодные маршрутки

В Улан-Удэ пассажиры автобуса №77 пожаловались на холод в салоне автобуса. Инцидент произошёл в воскресенье, 9 января. Пассажиры поинтересовались, есть ли в салоне печка, на что водитель ответил «нет».
- А почему? Мы за что 25 рублей платим? Холодно же, – возмутились пассажиры на ответ извозчика.
- Так вы сами и ломаете, - аргументировал водитель.
- Делать больше нечего, что за отмазки, - негодовали люди.
Маршрут №77 довольно протяжённый, он следует из микрорайоне Энергетик в пригородный микрорайон Коминтерн. В тот день стояла морозная погода. Днём столбик термометра достигал 19 градусов мороза. Ситуацию осложнял восточный ветер.
С начала 2022 года проезд в автобусах Улан-Удэ подорожал на один рубль и теперь составляет 25 рублей, в трамваях – на два рубля, теперь билет на одного пассажира здесь стоит 20 рублей. соответствующее решение было принято в конце прошлого года депутатами горсовета.
Если ранее за повышением тарифа проезда обещали улучшение качества перевозок, то в этот раз аргументировали ростом цен на автозапчасти и ГСМ. Также говорилось, что водителям необходимо повышать заработную плату.