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Улан-удэнцу отменили «условку» за пьяную езду и отправили в колонию

Улан-удэнцу отменили «условку» за пьяную езду и отправили в колонию
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина совершил преступление имея непогашенные судимости

Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 28 октября 2021 года местный житель признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком 3 года.

Не согласившись с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, прокурор Октябрьского района Улан-Удэ решил оспорить этот приговор.

На момент совершения преступления автомобилист имел непогашенные судимости по аналогичным преступлениям, ему также назначался условный срок.

- Совершение виновным преступлений в период испытательного срока свидетельствует о том, что должных выводов он не сделал, условная мера наказания не послужила целям его исправления, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Апелляционным определением Верховного суда Бурятии осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком 3 года.
прокуратура ПДД

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