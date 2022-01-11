Улан-удэнцу отменили «условку» за пьяную езду и отправили в колонию

Мужчина совершил преступление имея непогашенные судимости



Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 28 октября 2021 года местный житель признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком 3 года.



Не согласившись с чрезмерной мягкостью назначенного наказания, прокурор Октябрьского района Улан-Удэ решил оспорить этот приговор.



На момент совершения преступления автомобилист имел непогашенные судимости по аналогичным преступлениям, ему также назначался условный срок.



- Совершение виновным преступлений в период испытательного срока свидетельствует о том, что должных выводов он не сделал, условная мера наказания не послужила целям его исправления, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии осуждённому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком 3 года.

