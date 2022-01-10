Заслуженная артистка Бурятии стала призёром всероссийского конкурса

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Композиция «У памятника Герою» посвящена Герою России Алдару Цыденжапову.





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Заслуженная артистка Бурятии Галина Бадлуева стала лауреатом 2 степени всероссийского открытого онлайн-конкурса «Слава Героям Отчизны!» (0+). Мероприятие проводилось в рамках проекта «Мы за великую державу» с 1октября по 20 декабря 2021 года.Представительница Бурятии представила две патриотические песни: «Бессмертный полк» и «У памятника Герою».О том, что она стала лауреатом конкурса, Галина Бадлуева узнала вечером 31 декабря. Диплом вскоре должны ей отправить.- Я думаю, мои патриотические песни заняли достойное место, - прокомментировала «Байкал-Daily» Галина Бадлуева.Председателем жюри конкурса был народный артист России Бедрос Киркоров; художественный руководитель проекта – поэт, композитор Геннадий Гладков; председатель конкурса – кандидат педагогических наук Владимир Беличенко. Конкурс планируют проводить ежегодно.