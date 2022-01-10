Бурятского певца тепло встретили земляки в Подольске

В предновогодние дни в кафе «Изба» в Подольске собрались выходцы из Бурятии и дружно станцевали национальный танец ёхор. В этом заведении они часто встречаются и планируют встретить и Праздник Белого месяца.







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В Москве и Подмосковье успешно прошли выступления бурятского певца Чингиса Ли. Он впервые выступал на закрытых вечеринках в столице. Его продюсером стал композитор Цырен Шойжинимаев, который уже обосновался в столице и теперь организовывает концерты для выходцев из Бурятии.- Очень много выходцев из Агинского округа, которых было большинство, присутствовали на наших концертах. Многие бывшие жители Бурятии давно живут и работают в Москве и Подмосковье. Были на встрече в Подольске и улан-удэнцы, которые приезжают на заработки в Wildberries, - рассказал «Байкал Daily» Чингис Ли.Город Подольск известен тем, что сюда направляются жители республики за высоким заработком в онлайн-компанию Wildberries, собирать товар для интернет-покупок. По итогам года эта компания занимает первое место по обороту продаж в интернете.