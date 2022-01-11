В Бурятии температура опускалась до -36 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до -13



По данным бурятского гидрометцентра, 11 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-17 м/с, позёмка. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью и югу -11,-16, днём -10,-15, местами -18,-23.



В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 13 м/с. Температура ночью -21,-23, днём -11,-13.

