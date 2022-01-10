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В пригороде Улан-Удэ пройдут автогонки на льду

В пригороде Улан-Удэ пройдут автогонки на льду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В любительских гонках может принять участие каждый желающий

15 января в районе Истока и Сужи состоятся ледовые гонки на льду (0+). В них сможет принять участие любой желающий водитель.

Уже 10 лет ледовый автокросс среди любителей проводит спортивно-технический клуб «Сибирь». По словам председателя клуба Анны Киселевой, в минувшую субботу прошли соревнования между профессионалами, где приняли участие 20 автомобилей. Четыре машины были из Иркутска.

- 15 января пройдут гонки на льду среди любителей. Предварительную регистрацию мы не проводим, но ожидаем порядка 40 участников. Любительские состязания отличаются тем, что профессионалы едут одновременно, а любители соревнуются на двух трассах, - рассказала «Байкал-Daily» Анна Киселева.

Для любителей создают специальные условия для безопасности, в том числе разделение на две трассы. Для того, чтобы поучаствовать в автокроссе на льду, надо иметь целые шины, хорошую и безопасную машину, а водителям – пройти медицинский контроль. В гонках участвуют передне - и заднеприводные, полуприводные автомобили.

- Мы как организаторы можем «потянуть» только медали, кубки и грамоты. На гонках 8 января присутствовал неизвестный спонсор. Он просто так выдал 20 тысяч на приз победителю самого массового класса. О нём известно лишь имя Александр. Большое ему спасибо, - рассказала председатель клуба.

Среди профессионалов в классе «супер 1600» призовые места взяли иркутяне. Победителем стал Василий Петрушин (Иркутск), на втором месте- Денис Рыжаков из Усолья-Сибирского и на третьем - Вадим Вязьмин из Слюдянки.

В классе «Д 2 классика» - все победители из Улан-Удэ. Нам первом месте - Сергей Щербаков. В классе «3500 - супер авто» лидером стал Дмитрий Бадмаев.
спорт автогонки

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