В пригороде Улан-Удэ пройдут автогонки на льду

В любительских гонках может принять участие каждый желающий



15 января в районе Истока и Сужи состоятся ледовые гонки на льду (0+). В них сможет принять участие любой желающий водитель.



Уже 10 лет ледовый автокросс среди любителей проводит спортивно-технический клуб «Сибирь». По словам председателя клуба Анны Киселевой, в минувшую субботу прошли соревнования между профессионалами, где приняли участие 20 автомобилей. Четыре машины были из Иркутска.



- 15 января пройдут гонки на льду среди любителей. Предварительную регистрацию мы не проводим, но ожидаем порядка 40 участников. Любительские состязания отличаются тем, что профессионалы едут одновременно, а любители соревнуются на двух трассах, - рассказала «Байкал-Daily» Анна Киселева.



Для любителей создают специальные условия для безопасности, в том числе разделение на две трассы. Для того, чтобы поучаствовать в автокроссе на льду, надо иметь целые шины, хорошую и безопасную машину, а водителям – пройти медицинский контроль. В гонках участвуют передне - и заднеприводные, полуприводные автомобили.



- Мы как организаторы можем «потянуть» только медали, кубки и грамоты. На гонках 8 января присутствовал неизвестный спонсор. Он просто так выдал 20 тысяч на приз победителю самого массового класса. О нём известно лишь имя Александр. Большое ему спасибо, - рассказала председатель клуба.



Среди профессионалов в классе «супер 1600» призовые места взяли иркутяне. Победителем стал Василий Петрушин (Иркутск), на втором месте- Денис Рыжаков из Усолья-Сибирского и на третьем - Вадим Вязьмин из Слюдянки.



В классе «Д 2 классика» - все победители из Улан-Удэ. Нам первом месте - Сергей Щербаков. В классе «3500 - супер авто» лидером стал Дмитрий Бадмаев.

