Школы Иркутска обязали предупреждать родителей об отсутствии ребёнка

В случае неявки ученика их предупредят в течение трёх часов



В Иркутске в случае неявки ребёнка на уроки школа должна будет предупредить родителей об этом в течение трёх часов. Требование внесут в устав общеобразовательных учреждений. Такое решение было принято на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Иркутска.



– Это делается в целях профилактики самовольных уходов несовершеннолетних. Многие общеобразовательные учреждения и ранее уведомляли родителей об отсутствии ребёнка, но теперь это будет закреплено школьным уставом, – рассказал ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Иркутска Андрей Кокарев.



В свою очередь, родители или законные представители ребёнка в случае болезни или иной уважительной причины также в течение трёх часов первого дня неявки обязаны уведомить общеобразовательную организацию о пропуске. Если информация не поступила, классный руководитель должен выяснить причину.



- В случае, если причина неявки является неуважительной или родители также не знают, где находится ребёнок, педагог может сообщить об этом в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав округа города Иркутска по месту проживания учащегося. Совместно принимаются все меры по розыску и передаче школьника семье, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

