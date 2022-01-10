Его четвёрка выиграла «бронзу» по сумме двух заездов
Спортсмен Иркутской области, мастер спорта России Максим Жестянкин завоевал бронзовую медаль в четвёрках на этапе кубка Европы по бобслею. Соревнования состоялись 8 января в Инсбруке в Австрии.
По сумме двух заездов экипаж в составе пилота Вячеслава Попова и разгоняющих Максима Жестянкина, Егора Грязнова и Ильвира Хузина, стал третьим с результатом 1:42,63. Первое место занял итальянский экипаж во главе с пилотом Патриком Баумгартнером (1:42,49). Второе место – у российского экипажа, который возглавлял Алексей Стульнев (1:42,61).
Напомним, Максим Жестянкин занимается в областной школе высшего спортивного мастерства под руководством тренеров Антона Любославского и Павла Колоедова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутский бобслеист стал призёром этапа кубка Европы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Галина Бадлуева предоставила на суд жюри две патриотические песни
Полк почти полностью укомплектован современными образцами военной и специальной техники
Объём потребления природного газа составит более миллиарда кубометров при цене 6,2 - 7,7 рубля за куб. м
Они совершили восхождение на пик Хуйтэн
Полёты из Бурятию в Якутию стартуют 20 января
Новые меры не коснулись аптек и продуктовых магазинов
Меры были приняты в связи с распространением заразной болезни скота
Подготовка идёт в полевых условиях
Туристы чаще всего выбирают север Ольхона
Льготные проездные положены пенсионерам и школьникам
Подмосковный город известен тем, что туда ездят на заработки жители республики
В любительских гонках может принять участие каждый желающий
Турнир по настольному теннису проводился по олимпийской системе
Пожертвование передал лично Бурятский митрополит
Необычный флэшмоб устроили в Свято-Троицком Селенгинском монастыре. ВИДЕО