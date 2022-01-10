Иркутский бобслеист стал призёром этапа кубка Европы

Общество, Фото: личная страница Максима Жестянкина

Его четвёрка выиграла «бронзу» по сумме двух заездов



Спортсмен Иркутской области, мастер спорта России Максим Жестянкин завоевал бронзовую медаль в четвёрках на этапе кубка Европы по бобслею. Соревнования состоялись 8 января в Инсбруке в Австрии.



По сумме двух заездов экипаж в составе пилота Вячеслава Попова и разгоняющих Максима Жестянкина, Егора Грязнова и Ильвира Хузина, стал третьим с результатом 1:42,63. Первое место занял итальянский экипаж во главе с пилотом Патриком Баумгартнером (1:42,49). Второе место – у российского экипажа, который возглавлял Алексей Стульнев (1:42,61).



Напомним, Максим Жестянкин занимается в областной школе высшего спортивного мастерства под руководством тренеров Антона Любославского и Павла Колоедова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

