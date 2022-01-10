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Иркутский бобслеист стал призёром этапа кубка Европы

Иркутский бобслеист стал призёром этапа кубка Европы
Общество,  Фото:личная страница Максима Жестянкина
Его четвёрка выиграла «бронзу» по сумме двух заездов

Спортсмен Иркутской области, мастер спорта России Максим Жестянкин завоевал бронзовую медаль в четвёрках на этапе кубка Европы по бобслею. Соревнования состоялись 8 января в Инсбруке в Австрии.

По сумме двух заездов экипаж в составе пилота Вячеслава Попова и разгоняющих Максима Жестянкина, Егора Грязнова и Ильвира Хузина, стал третьим с результатом 1:42,63. Первое место занял итальянский экипаж во главе с пилотом Патриком Баумгартнером (1:42,49). Второе место – у российского экипажа, который возглавлял Алексей Стульнев (1:42,61).

Напомним, Максим Жестянкин занимается в областной школе высшего спортивного мастерства под руководством тренеров Антона Любославского и Павла Колоедова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская область спорт бобслей кубок мира

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