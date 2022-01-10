Полк почти полностью укомплектован современными образцами военной и специальной техники
В Бурятии сформирован новый инженерно-сапёрный полк, который структурно вошёл в состав общевойсковой армии Восточного военного округа. Он дислоцируется в городе Кяхта.
Воинская часть будет выполнять задачи инженерного обеспечения плановых мероприятий общевойсковой армии. В составе вновь сформированной воинской части вошли инженерно-сапёрный, инженерно-технический батальоны и подразделения обеспечения.
- Полк практически на 100% укомплектован новыми современными образцами военной и специальной техники. На вооружении части находятся современные комплекты тяжёлых механизированных мостов ТММ-3М2, новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», специальный автомобиль группы разминирования САГР на базе пикапа УАЗ-2363, подвижный инженерный ремонтный комплекс ПИРК, - пояснили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии сформирован инженерно-сапёрный полк
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