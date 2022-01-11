Монгол в девятый раз стал победителем ультрамарафона в США

Общество, Фото: личная страница Бямбы Буджаргала

За 10 суток он пробежал более 1000 км



В американском штате Аризона с 27 декабря по 7 января прошёл десятидневный забег – ультрамарафон «Across the Years». Его победителем стал бегун из Монголии.



Бямба Буджаргал в девятый раз выиграл ультрамарафон в США, преодолев расстояние в 1111 км за десять дней и десять ночей (240 часов), сообщает новостное агентство «Монцамэ».



- В девятый раз я стал победителем многодневного забега. Думаю, тем самым смог наглядно продемонстрировать физические способности и выносливость монгола. Второе место занял американец на два года моложе меня. Он отстал от меня на 96 км. Большое спасибо всем, кто всегда поддерживает меня, - написал Бямба Буджаргал на своей официальной странице в социальной сети.

