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В Бурятии «зажгли» Вифлеемскую звезду из автомобилей

В Бурятии «зажгли» Вифлеемскую звезду из автомобилей
Общество, 
Необычный флэшмоб устроили в Свято-Троицком Селенгинском монастыре. ВИДЕО

Помощники Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря, по благословению игумена обители отца Алексия (Ермолаева), провели рождественский флешмоб «Вифлеемская звезда». Участники мероприятия с помощью автомобилей выстроили на снегу символ Рождества - огромную, светящуюся Вифлеемскую звезду.

Идею осуществили в вечернее время. В сумерках звезда, «мигающая» светом автомобильных фар, великолепно просматривалась с высоты птичьего полёта.


- Организаторы идеи выражают искреннюю благодарность всем, кто поддержал это начинание и принял участие в этом необычном добром деле, - сообщили пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.


автомобили флеш-моб Рождество Христово

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