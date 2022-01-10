В Бурятии «зажгли» Вифлеемскую звезду из автомобилей

Необычный флэшмоб устроили в Свято-Троицком Селенгинском монастыре. ВИДЕО
Помощники Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря, по благословению игумена обители отца Алексия (Ермолаева), провели рождественский флешмоб «Вифлеемская звезда». Участники мероприятия с помощью автомобилей выстроили на снегу символ Рождества - огромную, светящуюся Вифлеемскую звезду.
Идею осуществили в вечернее время. В сумерках звезда, «мигающая» светом автомобильных фар, великолепно просматривалась с высоты птичьего полёта.
- Организаторы идеи выражают искреннюю благодарность всем, кто поддержал это начинание и принял участие в этом необычном добром деле, - сообщили пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
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