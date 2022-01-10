В Улан-Удэ подопечная центра «Доверие» отметила 90-летний юбилей

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

В Рождество в центре «Доверие» поздравили юбиляра



Получательница социальных стационарных услуг комплексного центра «Доверие» Мария Фёдоровна Яковлева 7 января принимала поздравления с 90-летием. Она родилась в 1932 году, жила и работала в Кяхтинском районе, в селе Убур-Киреть, сельского поселения «Тамирское», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



- Тогда время было такое, что окончить мне довелось только четыре класса. С малых лет работала в колхозе – пилила и колола дрова, глину топтала для кирпичей, ломом плиты долбила, канавы чистила. Всё приходилось делать, всему учиться, - вспоминает годы детства и юности Мария Фёдоровна.



Много лет - около 35-ти – она проработала санитаркой в сельском медицинском пункте. В 16 лет Мария Фёдоровна вышла замуж и прожила вместе с супругом 50 лет. Вырастили троих детей. Дочь проживает в Мухоршибирском районе.



- После смерти двоих сыновей Мария Федоровна заболела и переехала в наше учреждение, - рассказали сотрудники комплексного центра «Доверие». - Она является участницей трудового фронта и имеет звание «Ветеран тыла», «Ветеран труда».



Юбиляршу также поздравили глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, министерство социальной защиты населения, администрация центра «Доверие». Вместе с букетом цветов имениннице вручили и денежные сертификаты. Участники художественной самодеятельности культурно-досугового центра для Марии Федоровны исполнили музыкальные композиции и поздравительные стихи.

