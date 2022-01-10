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МВД готовит новые экзаменационные билеты для будущих водителей

МВД готовит новые экзаменационные билеты для будущих водителей
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас изменения прорабатываются

Министерство внутренних дел России намерено изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на права. Это будет сделано, чтобы сформировать у будущего водителя понимание, как себя вести в различных дорожных ситуациях, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сейчас данные изменения прорабатываются.

- В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами, - сказал собеседник ТАСС.

В МВД добавили, что эта работа связана с комплексом мероприятий по снижению аварийности по вине водителей, водительский стаж которых составляет менее двух лет, и совершенствованию системы допуска людей к управлению автомобилями в целом.

Всего, по данным ГИБДД, в России за 11 месяцев 2021 года произошло более 7 тыс. ДТП с участием водителей со стажем управления до двух лет, в них погибли 682 человека, более 10 тыс. пострадали, пишет ТАСС.


МВД водители

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