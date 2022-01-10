МВД готовит новые экзаменационные билеты для будущих водителей

Сейчас изменения прорабатываются



Министерство внутренних дел России намерено изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на права. Это будет сделано, чтобы сформировать у будущего водителя понимание, как себя вести в различных дорожных ситуациях, сообщает ТАСС.



Отмечается, что сейчас данные изменения прорабатываются.



- В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами, - сказал собеседник ТАСС.



В МВД добавили, что эта работа связана с комплексом мероприятий по снижению аварийности по вине водителей, водительский стаж которых составляет менее двух лет, и совершенствованию системы допуска людей к управлению автомобилями в целом.



Всего, по данным ГИБДД, в России за 11 месяцев 2021 года произошло более 7 тыс. ДТП с участием водителей со стажем управления до двух лет, в них погибли 682 человека, более 10 тыс. пострадали, пишет ТАСС.





