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Экс-зампред правительства Бурятии осуществил давнее желание

Экс-зампред правительства Бурятии осуществил давнее желание
Общество,  Фото:страница Владимира Матханова
Владимир Матханов занялся сваркой

Бывший зампред правительства Бурятии (трудился в этой должности с марта 2012 по сентябрь 2017 г.) Владимир Матханов рассказал в соцсети о том, как за долгие выходные он «сварил» лесенку. Сваркой он занялся впервые, но хотел заняться этим уже давно и, наконец, осуществил свое желание. Матханов отметил: «Как же приятно заниматься этим, а не всякой там «политикой»

- Не смог удержаться, очень уж хочется похвастаться. Давным-давно хотел освоить сварку по металлу. И вот эти долгие выходные подтолкнули. Профи, не судите строго - в первый раз включаю аппарат. Одна из задач была минимизировать расходы и использовать то, что давно лежит в гараже. Но всё же уголок прикупил. Сын помог обработать ступени. Вот такая получилась лесенка. Не без промашек, - написал в соцсети бывший зампред правительства республики.



Его пост вызвал в соцсети множество комментариев, где пользователи спрашивали, как научиться сварке, что нужно для этого и, конечно же, восхитились первой работой Матханова.

- Прекрасная лесенка и очень аккуратная
- Это генетическая память, в роду были Барханы (кузнецы), от этого не уйти
- Поделитесь плиз опытом, что нужно для начинающего сварщика?

Как известно, ручная работа помогает справляться со стрессом. Концентрация на деталях помогает постепенно уменьшить частоту сердечных сокращений, а также снимает беспокойство и напряжение, накапливаемое в течение дня или недели.




правительство Бурятии хобби

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