В этом году разработают схему газификации Забайкалья

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Объём потребления природного газа составит более миллиарда кубометров при цене 6,2 - 7,7 рубля за куб. м



В Забайкальском крае разработан перспективный топливно-энергетический баланс, на основе которого создадут схему газификации. Об этом 10 января во время оперативного совещания доложил зампред правительства региона Сергей Гордеев.



По его словам, топливно-энергетический баланс разработан до 2035 года. Создать схему газификации региона планируют в этом году.



Согласно расчётам, объём потребления природного газа составит порядка 1,13 миллиарда кубических метров при цене 6,2 - 7,7 рубля за кубический метр или 3,4 миллиарда кубических метров при цене 4,2 рубля за кубический метр. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

