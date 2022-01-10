Объём потребления природного газа составит более миллиарда кубометров при цене 6,2 - 7,7 рубля за куб. м
В Забайкальском крае разработан перспективный топливно-энергетический баланс, на основе которого создадут схему газификации. Об этом 10 января во время оперативного совещания доложил зампред правительства региона Сергей Гордеев.
По его словам, топливно-энергетический баланс разработан до 2035 года. Создать схему газификации региона планируют в этом году.
Согласно расчётам, объём потребления природного газа составит порядка 1,13 миллиарда кубических метров при цене 6,2 - 7,7 рубля за кубический метр или 3,4 миллиарда кубических метров при цене 4,2 рубля за кубический метр. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В этом году разработают схему газификации Забайкалья
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