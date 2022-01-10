В конкурсе участвовали курумканские школьники
Отдел социальной защиты населения по Курумканскому району совместно с администрацией и детско-юношеской спортивной школой, сектором по молодежной политике организовали и провели онлайн-конкурс видеороликов «Мы за здоровое будущее».
На конкурсе было представлено 12 видеороликов от учащихся общеобразовательных школ Курумканского района.
- Цель конкурса - пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явлений среди учащихся. Жюри было необычайно трудно выбрать победителей, но после продолжительных обсуждений они всё же определены. Все дети, занявшие призовые места награждены дипломами и памятными призами, а все участники отмечены сертификатами, - рассказала начальник отдела соцзащиты Лариса Элбенова.
Так, среди учащихся 5-8 классов первое место безоговорочно занял ученик Майской средней школы Александр. Второе место разделили между собой представитель Улюнханской школы Арсалан и Майской – Артём. Третье место также разделили между собой ученики Барагханской школы Мэргэн, Майской - Кирилл и Курумканской – Екатерина.
Среди учащихся10 классов все три призовых места заняли школьники из посёлка Майский.
В Бурятии провели онлайн-конкурс видеороликов «Мы за здоровое будущее»
Общество, Фото:
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