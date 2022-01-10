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В Бурятии к детям пришёл транспортный Дед Мороз

В Бурятии к детям пришёл транспортный Дед Мороз
Общество,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Акция проходит в МВД по всей стране

На севере Бурятии транспортные полицейские приняли участие в ведомственной всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».

Транспортный Полицейский Дед Мороз посетил ребят из подшефных семей в Северобайкальске.

- Сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте, общественники и ветераны линейного отдела поздравили детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Полицейские привезли ребятам новогодние подарки, а также рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге, в школе и в быту, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.

«Полицейский Дед Мороз» - ежегодная акция сотрудников полиции, призванная привлечь внимание к детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подарить им праздник и выполнить мечты.
транспортная полиция

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