Треть опрошенных стала реже общаться с друзьями из-за соцсетей
40% пользователей соцсетей из Бурятии испытывают одиночество. Половина из них справляется с ним благодаря виртуальному общению. Такие данные получили социологи Центра управления регионом (ЦУР) Республики Бурятия.
ЦУР Бурятии провёл социологическое исследование мнений жителей республики на тему общения в интернете. Как показал опрос пользователей социальных сетей, 40% респондентов испытывали чувство одиночества в последние год-полгода, при этом почти половина не чувствовала себя одиноко (49%).
Большинство тех, кто испытывал одиночество, считают, что интернет помогает избавиться от него (53%). Более трети респондентов придерживаются противоположного мнения (38%). Чаще интернет помогает избавиться от чувства одиночества опрошенным в возрасте старше 55 лет, неработающим пенсионерам (в том числе по инвалидности) и жителям Бурятии без детей.
На вопрос «изменилось ли общение с друзьями и близкими», треть пользователей ответили, что стали общаться реже. При этом большинство жителей Бурятии предпочитают общаются с друзьями, родственниками или коллегами по телефону, треть – в социальных сетях. 47% опрошенных общаются с близкими вживую так же, как и раньше.
Ранее ЦУР рассказывал сколько времени жители Бурятии проводят в интернете. Около половины пользователей находятся в Сети менее 4 часов в день (46%), треть – от 4 до 8 часов (33%), 14% проводят в интернете более 8 часов в день.
Жители Бурятии страдают от одиночества в Сети
Общество, Фото:
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