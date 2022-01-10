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В Улан-Удэ выступит камерный оркестр из Новосибирска

В Улан-Удэ выступит камерный оркестр из Новосибирска
Общество,  Фото:Новосибирская филармония
Бурятская филармония представляет проект к 100-летию Московской государственной филармонии

В феврале в Улан-Удэ на сцене оперного театра состоится два концерта с участием камерного оркестра Новосибирской филармонии, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

Так, 15 февраля концерт под названием «Восемь времен года» (6+) представит публике знаменитое сочетание Антонио Вивальди «Времена года» и «Времена года в Буэнос-Айресе» аргетинского композитора Астора Пьяцоллы в транскрипции российского композитора Леонида Десятникова. Солировать будет заслуженная артистка РФ Юлия Рубина.

16 февраля камерный оркестр Новосибирска сыграет вместе с улан-удэнской рок-группой «Сезон Dождей» (6+). Дирижёром выступит Илья Дербилов.

Возможность услышать музыку «Сезона Dождей» под камерный оркестр получат и жители Читы, Иркутска. Музыканты отправятся туда на гастроли сразу после выступлений в столице Бурятии.

В филармонии отмечают, что Бурятскую и Московскую филармонии связывает многолетнее сотрудничество и дружба. Благодаря этому только за последние семь лет на сцене в Улан-Удэ свою музыку сыграли более 50 оркестров, ансамблей и квартетов.



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