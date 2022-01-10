Они поздравили пенсионерок и многодетную семью
В Бурятии сотрудники Мухоршибирского дома-интерната отправились с поздравлениями по «Доброму маршруту» в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Мероприятие проходило в рамках общероссийской акции «Новый год в каждый дом».
Первым адресатом стала Васса Калистратовна Леонова. Она находится на заслуженном отдыхе и не так давно отметила свой 91-й день рождения. Также участники «Доброго маршрута» поздравили жительницу блокадного Ленинграда, проживающую в Ново-Заганском сельском поселении, Нину Ивановну Иванову. Ей в 2021 году исполнилось 85 лет.
- Наши бабушки, несмотря на «серебряный» свой возраст очень активные, они с удовольствием пообщались с навестившими их гостями, получили массу положительных эмоций и хорошее новогоднее настроение, - рассказали участники новогодней акции. - Также мы поздравили многодетную семью наших сотрудников Татьяну и Николая, воспитывающих пятерых детей, вручили детям подарки. Ребята были в восторге!
Кроме этого, в рамках акции «Ёлка желаний» сотрудники дома-интерната организовали сбор добровольных пожертвований на новогодние подарки воспитанникам республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В Бурятии сотрудники дома-интерната организовали «Добрый маршрут»
Общество, Фото:
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