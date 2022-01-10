Необходимо сообщить ориентировочный адрес обитания бездомных животных
Для удобства горожан работает многоканальный круглосуточный телефон по приёму обращений на отлов безнадзорных собак, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.
Телефон для обращений в Советском и Железнодорожном районах – 37-83-13.
В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона – 62-92-92.
Для оформления заявки необходимо указать ФИО и контактный номер телефона обратившегося, ориентировочный адрес обитания безнадзорных животных и примерное их количество.
Заявки на отлов собак в Улан-Удэ принимают круглосуточно
Общество, Фото:
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