Заявки на отлов собак в Улан-Удэ принимают круглосуточно

Необходимо сообщить ориентировочный адрес обитания бездомных животных



Для удобства горожан работает многоканальный круглосуточный телефон по приёму обращений на отлов безнадзорных собак, сообщает комитет городского хозяйства Улан-Удэ.



Телефон для обращений в Советском и Железнодорожном районах – 37-83-13.



В Октябрьском районе подать заявку на отлов можно по номеру телефона – 62-92-92.



Для оформления заявки необходимо указать ФИО и контактный номер телефона обратившегося, ориентировочный адрес обитания безнадзорных животных и примерное их количество.

