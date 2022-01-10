Для Михаила Зверькова это первая победа на всероссийском уровне
Спортсмен из Бурятии Михаил Зверьков с результатом 274 очков стал победителем в троеборье всероссийских соревнований по лёгкой атлетике в помещении на призы ООО «Газпром трансгаз Томск». Соревнования прошли в Томске.
Тренера Евгения Дашиева и легкоатлета пригласили на эти соревнования ещё летом. Организаторы по телефону спросили тренера, есть ли у него «хороший мальчик 2007 года рождения»: «Нам нужен боец, который не пасует в сложный момент». Тренер ответил: «Лично я в него верю и готов вместе с ним приехать. Однозначно мы в теме, в любом случае мы будем соревноваться на победу».
- Это первая серьёзная победа на всероссийском уровне. Тренируясь в спортзале и выиграть серьёзных соперников из Омска, Томска, Новосибирска, Красноярска - это большой успех, - делится тренер Михаила Евгений Дашиев.
В программу легкоатлетического многоборья входили следующие дисциплины: бег на дистанцию 60 м; прыжок в длину; бег на средние дистанции (500 м, 600 м, 800 м — в зависимости от возрастной категории).
Легкоатлет из Бурятии победил на всероссийских соревнованиях
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