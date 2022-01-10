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Легкоатлет из Бурятии победил на всероссийских соревнованиях

Легкоатлет из Бурятии победил на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Для Михаила Зверькова это первая победа на всероссийском уровне

Спортсмен из Бурятии Михаил Зверьков с результатом 274 очков стал победителем в троеборье всероссийских соревнований по лёгкой атлетике в помещении на призы ООО «Газпром трансгаз Томск». Соревнования прошли в Томске.

Тренера Евгения Дашиева и легкоатлета пригласили на эти соревнования ещё летом. Организаторы по телефону спросили тренера, есть ли у него «хороший мальчик 2007 года рождения»: «Нам нужен боец, который не пасует в сложный момент». Тренер ответил: «Лично я в него верю и готов вместе с ним приехать. Однозначно мы в теме, в любом случае мы будем соревноваться на победу».

- Это первая серьёзная победа на всероссийском уровне. Тренируясь в спортзале и выиграть серьёзных соперников из Омска, Томска, Новосибирска, Красноярска - это большой успех, - делится тренер Михаила Евгений Дашиев.

В программу легкоатлетического многоборья входили следующие дисциплины: бег на дистанцию 60 м; прыжок в длину; бег на средние дистанции (500 м, 600 м, 800 м — в зависимости от возрастной категории).
спорт легкая атлетика

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