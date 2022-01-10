Вход на соревнования бесплатный
Иркутск вновь принимает первенство Сибирского федерального округа по конькобежному спорту. На этот раз на конькобежных дорожках ледового дворца «Байкал» пройдёт второй этап соревнований по многоборью, которые будут проходить в течение двух дней, 11 и 12 января.
На старт выйдут более 150 спортсменов из Иркутской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краёв. К участию допускаются юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет, имеющие не ниже третьего спортивного разряда по конькобежному спорту.
11 января состоятся забеги на дистанциях 500, 1500 и 3000 метров, а также запланирован масс-старт на 10 кругов. 12 января выявят сильнейших на дистанциях 1000, 1500, 3000 и 5000 метров.
По итогам трёх этапов первенства по двум лучшим результатам в каждой возрастной группе будут определены по 12 девушек и юношей от Сибирского федерального округа. Они смогут принять участие в первенствах России по конькобежному спорту, которые пройдут с 18 по 22 февраля в Челябинске.
Вход на соревнования по бесплатным билетам, сообщает пресс-служба ледового дворца «Байкал».
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Иркутск принимает первенство СФО по конькобежному спорту
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