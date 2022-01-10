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В Иркутской области строят микрорайон для пострадавших от наводнения

В Иркутской области строят микрорайон для пострадавших от наводнения
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Работы планируют закончить до 2024 года

В микрорайоне Берёзовая Роща в Тулуне, который возводят для пострадавших от наводнения 2019 года в Иркутской области, завершается строительство детского сада на 220 мест и школы на 1275 учеников.

– Строительная готовность детского сада составляет 100%, но есть определённые недостатки. Подрядчик должен их устранить в ближайшее время. 1 апреля сад должен быть открыт. Второй объект – это школа на 1275 мест. Она должна начать работать 1 сентября. С её открытием мы сможем сказать, что первостепенные объекты микрорайона Берёзовая Роща сданы в эксплуатацию, – заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Также для завершения строительства микрорайона необходимо достроить и передать жителям четыре индивидуальных дома. Сейчас они готовы на 80%. Собственники смогут переехать в них к весне. Всего же в микрорайоне сданы в эксплуатацию 230 индивидуальных домов, котельная, улично-дорожная сеть.

По словам губернатора области, здесь уже заселены 230 домовладений, в микрорайон ходит общественный транспорт, идёт строительство коммерческой недвижимости: магазинов и аптек. Также до 2024 года планируется построить спортивный комплекс и детскую поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область строительство наводнение Тулун

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