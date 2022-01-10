В Бурятии военные кинологи готовятся к конкурсу «Верный друг»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Помимо дрессировки собак, в план тренировок включена огневая подготовка



В Бурятии военнослужащие-кинологи танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа начинают подготовку к первому этапу конкурса «Верный друг».



Во время состязаний кинологи вместе со своими питомцами должны будут преодолеть трассу «Дог биатлон» с выполнением стрельбы, продемонстрировать защитную службу, преодолеть трёхсотметровую полосу препятствий, показать свою меткость в стрельбе из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок».



Кроме того, конкурсанты в составе команд пробегут «Дог биатлон-эстафету», в ходе которого каждый участник пройдёт участок трассы 1600 метров и выполнит пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 по мишени, с расстояния 30 метров.



- Для подготовки к соревнованию для участников сборной разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак, - пояснили в пресс-службе Восточного военного округа.



Напомним, в прошлом году участники конкурса «Верный друг» танкового соединения ВВО из Бурятии, стали чемпионами мира, успешно завершив все этапы конкурса.

