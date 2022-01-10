Мальчик поучаствовал в артиллерийских стрельбах
Желание сына одного из военнослужащих соединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, выполнил командующий общевойскового объединения Восточного военного округа генерал-лейтенант Валерий Солодчук.
В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» командующий на новогоднем утреннике для семей военнослужащих случайным образом выбрал и зачитал письмо с пожеланием, которое висело на ёлке в виде новогоднего шара. В письме школьник Кирилл пожелал пострелять из гаубицы.
Генерал-лейтенант Валерий Солодчук выполнил желание мальчика. У Кирилла представилась возможность побывать на артиллерийских позициях полигона «Сосновый бор», где он по радиосвязи несколько раз давал команды на залповый огонь самоходных гаубиц «Мста-С» артиллерийского соединения ВВО.
Школьник своими глазами увидел боевую работу расчётов. Артиллеристы познакомили его с основными техническими характеристиками гаубиц «Мста-С», особенностью проведения стрельб прямой наводкой. Также Кирилл посидел на штатных местах расчётов и узнал обязанности каждого члена расчёта САУ «Мста-С». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военные исполнили желание школьника из Бурятии
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