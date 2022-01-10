В Бурятии устроили погоню за пьяным водителем





5 января в Тункинском районе Бурятии около 23:00 часов экипаж ДПС ГИБДД на улице Ленина в селе Кырен заметил автомобиль «Тойота Марк-2», который двигался, виляя из стороны в сторону.Сотрудники ГИБДД решили остановить иномарку, однако водитель проигнорировал требование об остановке и увеличив скорость, попытался скрыться.В ходе преследования транспортное средство заблокировали и нарушителя был задержали.За рулём легковушки находился 30-летний житель Улан-Удэ, у которого имелись признаки состояния алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался, в отношении него был составлен административный материал.Только за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 23 водителя, управлявших транспортом в нетрезвом виде.В УГИБДД по Бурятии напомнили, что информацию о пьяных водителях, представляющих угрозу для участников дорожного движения, можно передать в полицию по телефонам, 102, 292999, 292902, сообщив госномер, марку и место нахождения нарушителя.