В Бурятии подвели итоги «горячей линии» по безопасности детских товаров

Большинство вопросов касались качества и безопасности сладких подарков без игрушек, детских товаров (игрушек), гаджетов



С 6 по 17 декабря 2021 года проводилась «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.



За это время поступило 157 обращений.



- В рамках тематической «горячей линии» специалисты управления консультировали граждан по вопросам действующего законодательства в сфере санитарного законодательства, защиты прав потребителей, а также требований технических регламентов, касающихся качества и безопасности детских товаров, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Большинство вопросов касались качества и безопасности сладких подарков без игрушек, детских товаров (игрушек), гаджетов. Также жителей Бурятии интересовали вопросы, касающиеся детского питания, издательской книжной и журнальной продукции.



Также проведены семинары, лекции, круглые столы на темы: «Как правильно выбрать новогодний подарок», «Как правильно выбрать новогодний костюм», «Рекомендации по выбору аниматора для детей».

