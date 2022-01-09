Большинство вопросов касались качества и безопасности сладких подарков без игрушек, детских товаров (игрушек), гаджетов
С 6 по 17 декабря 2021 года проводилась «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков.
За это время поступило 157 обращений.
- В рамках тематической «горячей линии» специалисты управления консультировали граждан по вопросам действующего законодательства в сфере санитарного законодательства, защиты прав потребителей, а также требований технических регламентов, касающихся качества и безопасности детских товаров, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Большинство вопросов касались качества и безопасности сладких подарков без игрушек, детских товаров (игрушек), гаджетов. Также жителей Бурятии интересовали вопросы, касающиеся детского питания, издательской книжной и журнальной продукции.
Также проведены семинары, лекции, круглые столы на темы: «Как правильно выбрать новогодний подарок», «Как правильно выбрать новогодний костюм», «Рекомендации по выбору аниматора для детей».
В Бурятии подвели итоги «горячей линии» по безопасности детских товаров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийство произошло 7 января
Большинство вопросов касались качества и безопасности сладких подарков без игрушек, детских товаров (игрушек), гаджетов
Недостроенный «кремль» даже попал в топ «100 самых уродливых зданий России» по версии Ильи Варламова
Автомобиль горожанина обмазали тональным кремом, помадой и поцарапали
Мужчина заявил, что из-за выявленного заболевания не может сейчас полноценно работать
Вспомним прошлое по снимкам фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
По лестничному маршу были спасены 25 человек с помощью спасательных устройств, эвакуированы 75 жильцов
Специалисты работали всю ночь, чтобы устранить причины коммунальной аварии
Станция работала непрерывно 169 дней, начиная с 15 апреля
За сутки скончались четыре пациента с COVID-19
В Иволгинском дацане рассказали, когда будут проходить молебны и специальные ритуалы
Сейчас в приюте содержатся более 30 взрослых собак
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финала турнира
В соцсетях распространилась информация, что водитель автобуса агрессивно вёл себя по отношению к 10-летнему пассажиру
Свою вину в краже телефона горожанка признала