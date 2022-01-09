Житель Бурятии отсудил 600 тысяч за профессиональное заболевание

Мужчина заявил, что из-за выявленного заболевания не может сейчас полноценно работать



Житель Бурятии обратился в суд и просил взыскать компенсацию морального вреда в 700 тысяч рублей в связи с выявленным профессиональным заболеванием, полученным во время работы на пяти разных предприятиях.



Мужчина отметил, что наличие заболевания сильно сказывается на его самочувствии, он испытывает дискомфорт, болезненные ощущения в суставах рук и ног. Испытывает нравственные страдания, терпит боль, не может жить полноценной активной жизнью и трудиться.



- В ходе рассмотрения дела было установлено, что гражданин Б. в различные периоды трудовой деятельности с 1982 по 2017 годы работал в профессии (должности) кузнеца на данных предприятиях. В 2018 году ему было установлено профессиональное заболевание, причиной которого послужило длительное, кратковременное (в течение рабочей смены), однократное воздействие на организм вредных производственных факторов или веществ, физическая или динамическая нагрузка: стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке свыше нормы, что подтверждается медицинскими документами, - сообщили в Иволгинском районном суде.



Заболевание имеет накопительный характер с учётом отработанного времени с вредными условиями работы.



- Суд пришёл к выводу, что вред здоровью истца причинен в процессе его работы с вредными условиями труда с 1982 г. по 2017 г. у ответчиков, не обеспечивших безопасные условия труда, в результате чего Б. частично утратил профессиональную трудоспособность, - продолжили в суде.



Суд взыскал с ответчиков в пользу мужчины компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей пропорционально отработанного истцом времени на этих предприятиях.



Решение суда не вступило в законную силу.



