Станция кольцевания птиц «Байкальская» подвела итоги сезона

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Станция работала непрерывно 169 дней, начиная с 15 апреля



Десятый сезон работы станции кольцевания птиц Байкальского заповедника завершился 1 октября 2021 года.



- Помимо рекордного количества окольцованных птиц, юбилейный сезон был богат на гостей, волонтёров, друзей и на новые исследовательские проекты, - отмечают в заповеднике.



Станция кольцевания работала непрерывно 169 дней, начиная с 15 апреля. За сезон было окольцовано рекордное за 10 лет количество птиц – 7549 особей 98 видов. В отловах лидировали синехвостка (Tarsigercyanurus) – 778 птиц, чиж (Spinusspinus) – 753 птицы и сибирский жулан (Laniuscristatus) – 671 птица. Наиболее активно птицы ловились в период миграции в мае-июне и сентябре – 2459, 1194 и 1685 птиц соответственно.



- Прошедший сезон был довольно необычным. Активно ловились дрозды, около 400 особей было поймано, тогда, как обычно их бывает не более 150. То же самое с клестом-еловиком – окольцовано 284 птицы. Несмотря на то, что клесты летят мимо нас в большом количестве, они редко ловятся, за сезон не более 50 особей. 12 ушастых сов и 11 вальдшнепов поймали, но это связано с установкой специальных сетей для крупных птиц, – подводит итог орнитолог Байкальского заповедника Юрий Анисимов.



В мае Байкальский заповедник и Зоологический институт Российской академии наук начали совместный проект по изучению миграций птиц. В период миграций на базе станции кольцевания птиц «Байкальская» проводилось мечение птиц спутниковыми передатчиками системы ICARUS.



Эти передатчики весом всего пять граммов регистрируют перемещения животных с помощью данных спутниковой навигации. В качестве модельных было выбрано несколько видов птиц дальних мигрантов, особи которых достаточно крупные (весом более 100 г) для того, чтобы можно было повесить на них передатчик.



- В результате работ мы получили информацию о местах зимовки для четырех видов. Единственная из всех обыкновенная кукушка (Cuculuscanorus) улетела на запад и сейчас находится в Центральной Африке, другие виды подались на восток. Дальше всех из них улетели глухие кукушки (Cuculussaturatus) – на острова Индонезии и на север Австралии. Лесные дупели (Gallinagomegala) выбрали другие острова для зимовки – Филиппины. Малые перепелятники (Accipitergularis) улетели на зимовку во Вьетнам и в Малайзию, - сообщают в заповеднике.



Благодаря спутниковому мечению учёные также получили информацию о сроках и путях пролёта указанных видов.



В июне и августе орнитологи Байкальского заповедника участвовали в проекте по изучению миграции азиатского черноголового чекана, совместно с Университетом Гронингена (Голландия). Помимо кольцевания и мечения геологерами (датчиками, измеряющими освещённость, что даёт информацию о времени восхода и захода солнца и позволяет таким образом вычислить местонахождение птицы) гнездящихся птиц в июне, на станции кольцевания в августе проводили ориентационные тесты для черноголовых чеканов, пойманных в разных районах Бурятии. Некоторое время птиц содержали в специально оборудованных клетках, а при проявлении ночной миграционной активности проводили серию экспериментов по ориентированию. Подопытных пернатых высаживали в конусы, покрытые специальной краской, и выставляли под звёздным небом на 30 минут. За это время птица по звездам определяла своё местоположение и прыгала в конусе в том направлении, куда её вёл инстинкт, оставляя царапины на краске. После эксперимента учёные записывали направление, в которое стремилась птица, чтобы провести дальнейший анализ и выяснить, отличаются ли пути миграции у черноголовых чеканов разных популяций.



- Поскольку ранее у нас не было опыта подобной работы, мы попросили помощи у коллег с биологической станции «Рыбачий», которая является филиалом Зоологического института Российской академии наук. Они уже много лет изучают весь комплекс адаптаций птиц к миграциям, в том числе с помощью ориентационных тестов в конусах Эмлена. Коллеги оказали нам всестороннюю поддержку, как дистанционным консультированием, так и личным присутствием. В августе к нам командировали одного из аспирантов, который провёл нам подробный мастер-класс по проведению эксперимента, –рассказывает орнитолог Валентина Анисимова.



Всех этих результатов не удалось бы достичь без активной поддержки волонтёров. Из 30 человек, принимавших участие в работе станции кольцевания в этом году, почти половина (13 человек) были здесь в предыдущие сезоны. Кто-то из волонтёров имел опыт кольцевания за плечами, кто-то проходил боевое крещение на сотнях чижей в мае, кто-то – на кусачих сибирских жуланах в августе. «Эти люди нашли свое призвание в разных сферах человеческой жизни – среди них есть программисты, аналитики, архитекторы, экономисты, учителя, студенты, учёные. Но всех их объединяет любовь и интерес к природе и птицам», - рассказывают здесь.



- Влюбляешься в работу с птицами, в закаты над Байкалом, житьё-бытьё в компании таких же увлечённых людей, – объясняет Оксана Фомина, приезжающая сюда уже на пятый сезон. - Когда начинают сниться птицы, я понимаю – пора ехать!





