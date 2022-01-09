В Улан-Удэ проверили как содержат безнадзорных собак в приютах

Сейчас в приюте содержатся более 30 взрослых собак
Сотрудники комитета городского хозяйства регулярно контролируют условия содержания четвероногих в городских приютах. Об этом сообщают в мэрии Улан-Удэ.
Отловленных собак подрядчик ООО «Ананда» привозит в питомник с Железнодорожного района. Специалисты показали, что в вольерах содержатся по 2-3 собаки. Животных кормят 2 раза в сутки, есть солома для утепления.
За условиями их содержания наблюдают и общественники.
- На сегодняшний день всё более-менее нормально. Мы видим, что здесь всё расширяется, боксы строятся, вольеры строятся. Поэтому пока замечаний по содержанию у меня нет, - поделилась Елена Мордвина, общественный инспектор по обращению с животными.
После карантина отловленные собаки отправляются на стерилизацию/кастрацию. После операции животные находятся под наблюдением в тёплом кабинете несколько дней. Затем на ухо пса крепится специальная бирка, и он выпускается в среду обитания.
Отлов и медицинские процедуры с щенками проводят по достижении ими возраста 6 месяцев.
В комитете городского хозяйства отмечают, что число подучётных и вакцинированных собак стало гораздо больше.
- Мы выполняем постоянный контроль, проводим рейдовые мероприятия. В итоге за этот год мы отловили более 5 тысяч собак, некоторым нашли новый дом, - сообщил Дмитрий Ларченко, начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ.
- Сейчас в приюте содержатся более 30 взрослых собак. Большинство из них не агрессивны, улан-удэнцы могут забрать питомца к себе домой, - добавили в комитете.
В уже наступившем году работа по отлову собак, а также взаимодействие с ветеринарами, полицией и общественниками будут продолжены.
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