В Бурятии нашли 115 старинных буддийских танка



- Выяснилось, что накануне, когда Владимир Ульянович начал вскрывать старые рамы, три из них оказались «с секретом»: внутри находилась не одна танка, а несколько, и не 2-3, а примерно по 30 в каждой. Как сказал Владимир Ульянович – «рождественский сюрприз», - отмечает руководитель пресс-службы дацана.







8 января в багетной мастерской собрались ширээтэ лама с двумя своими замами Жаргал ламой Гомбоевым и Чингис ламой Очировым, а также главный художник Иволгинского дацана Чимит лама Доржиев. Священнослужители осмотрели каждую танка и бар (ткани с печатными оттисками), они оказались разными по формату и явно разных авторов. Кто и когда заложил их туда, охраняя таким образом, вероятно, от советской власти, остаётся неизвестным. Вероятно, некий намёк должна была дать обложка журнала «Индия», но на ней нет ни номера, ни года выпуска. Из интернета можно узнать, что этот журнал посольство Индии в СССР начало издавать ежеквартально с 1964 года.



- Другая зацепка - год открытия Сахюусан дугана - 1986 год. Но, с другой стороны, танка в рамки могли быть заложены и раньше. По оценкам Чимит ламы Доржиева эти танка написаны примерно в конце XIX - начале XX веков. Ламы и владельцы мастерской вместе пересчитали танка - их оказалось 115. Владимир Тимофеев предложил ламам оставить одну из буддийских икон ему на временное хранение, а он за это время красиво оформит эту танка, и она повисит на стене в «Джоконде». Аюр лама выбрал изображение Будды будущего Майтреи (Майдари Бурхан- бур.), сказав, что это символично, если Будда грядущего Майдари будет находиться какое-то время в мастерской. Также ширээтэ лама поблагодарил Владимира и Дмитрия Тимофеевых, прежде всего, за честность в работе и за скидку, которую багетная мастерская дала Иволгинскому дацану как религиозной организации при оформлении заказа, - поведала Алла Намсараева.



Дмитрий Тимофеев отметил, что такой случай с обнаружением более сотни исторических буддийских икон у них происходит впервые, хотя интересные моменты в работе бывали: например, однажды лик святого Серафима Саровского как бы «отпечатался» от иконы на стекле, которое прилегало к изображению.



Аюр лама Цырендылыков сказал: «Такие события не случайны, в том числе для вас. Для этого надо, чтобы пришло время, и было условие. Мы ведь могли бы в любую другую мастерскую это отдать, а привезли к вам. Значит, время наступило, и условие было создано. А ещё это значит, что вы хорошие и отзывчивые люди, к плохим людям мы не будем приходить. От всего Иволгинского дацана желаем вашей мастерской процветания!».



Также он вспомнил, что для Иволгинского дацана это уже не первый случай, когда старинные предметы культа возвращаются в храм. В 2017 году в министерстве культуры России дацану были переданы две исторические статуи божеств, которые таможенные органы и сотрудники ФСБ задержали на границе, когда статуи пытались вывезти для продажи.



- Пока не решено, где и как в Иволгинском дацане будут размещены обретенные танка. Возможно, некоторые из них появятся на стенах возводимого нового соборного храма - Согчен дугана. Пока же ламы, поблагодарив семью Тимофеевых, повезли 114 обнаруженных изображений божеств в дацан для составления подробной описи. А Будда будущего Майтрея на некоторое время поселился в «Джоконде», - заключила Алла Намсараева.



115 старинных буддийских танка найдены при перетяжке в багетной мастерской «Джоконда». Они находились внутри рамок, которые поступили в мастерскую из Сахюусан дугана Иволгинского дацана.Как рассказывает в соцсети Алла Намсараева, руководитель пресс-службы Иволгинского дацана, летом и осенью 2021 года в Иволгинском дацане шла большая реставрация Сахюусан дугана. Однажды после молебна, посвящённого защитникам дацана, ширээтэ лама Аюр Цырендылыков сказал своим помощникам: «Сахюусан дуган стал старый, пол неровный, надо бы его переложить».- Сказано - сделано. Но когда начали вскрывать пол, оказалось, что под ним всё прогнило. Тогда ламы решили, что надо переложить пол, укрепить стены, в общем, полностью обновить храм. Реставрация, превратившаяся в большой ремонт дугана, продлилась 3-4 месяца, всё это время все статуи, танка с алтаря и стен находились в Деважин дугане, где и проходили ежедневно молебны в честь сахюусанов - дхармапал (санскрит) - то есть хранителей дацана. После окончании работ ламы стали переносить статуи назад, а вот 37 танка в старых деревянных рамах как-то не подходили к новым стенам. На этих танка изображены разные моменты из жизни Будды Шакьямуни, 16 архатов и другие божества. Жаргал Гомбоев, Ехэ гэсхы лама (главный лама, ответственный за дисциплину, заместитель ширээтэ ламы) предложил оформить танка по-современному, в новые лёгкие рамы, - продолжила Алла Намсараева в Facebook.Иволгинский дацан уже не один раз обращался за рамами и оформлением танка и картин в багетную мастерскую «Джоконда», которая находится на ул. Банзарова. Жаргал лама отвёз 37 танка в мастерскую 6 января, а на следующий день туда приехал ширээтэ лама со своей личной танка, которую ему подарил учитель в Индии и для которой он тоже решил сменить обрамление.Владимир Тимофеев, основатель багетной мастерской «Джоконда», и его сын Дмитрий, руководитель мастерской, радостно встретили Аюр ламу и таинственно пообещали «что-то такооое показать!».