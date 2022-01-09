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В Бурятии сегодня будет бесснежно

В Бурятии сегодня будет бесснежно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Временами возможны порывы ветра

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 9 января, в республике малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 3-8, по Прибайкалью до 12 м/с.

Температура днём -16,-21, по северу -25,-30, местами по Прибайкалью, югу и юго-западу до -9.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура днём -17,-19 мороза.


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