В Бурятии сегодня будет бесснежно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Временами возможны порывы ветра



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 9 января, в республике малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днём с переходом на восточный 3-8, по Прибайкалью до 12 м/с.



Температура днём -16,-21, по северу -25,-30, местами по Прибайкалью, югу и юго-западу до -9.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура днём -17,-19 мороза.





