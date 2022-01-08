В Улан-Удэ прихожане храмов связали для осуждённых носки









Улан-Удэнская и Бурятская епархия провела благотворительную акцию среди своих прихожан «Тепло материнских рук» по сбору тёплых вязаных носков.Сегодня в день празднования Собора Пресвятой Богородицы, в Троицком храме в Улан-Удэ, митрополит Иосиф передал связанные прихожанами носочки в исправительные учреждения, детские дома и центры для пожилых и инвалидов.- Акция призвана не только помочь ребятишкам оставшимися без материнской ласки, но и поделиться теплом, вниманием и заботой с отступившимся мирянами, и таким образом помочь им обрести образ и подобие Божие, - отметил митрополит Иосиф.Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Алексей Кочетов поблагодарил представителей и прихожан Улан-Удэнской и Бурятской епархии за помощи.- Это первая благотворительная акция в адрес лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Бурятии. Обычно сотрудники и осуждённые оказывают помощь воспитанникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также постояльцам центров для пожилых и инвалидов, - отметили в УФСИН по Бурятии.