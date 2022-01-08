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В Улан-Удэ прихожане храмов связали для осуждённых носки

В Улан-Удэ прихожане храмов связали для осуждённых носки
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Носки передал лично Бурятский митрополит

Улан-Удэнская и Бурятская епархия провела благотворительную акцию среди своих прихожан «Тепло материнских рук» по сбору тёплых вязаных носков.

Сегодня в день празднования Собора Пресвятой Богородицы, в Троицком храме в Улан-Удэ, митрополит Иосиф передал связанные прихожанами носочки в исправительные учреждения, детские дома и центры для пожилых и инвалидов.

- Акция призвана не только помочь ребятишкам оставшимися без материнской ласки, но и поделиться теплом, вниманием и заботой с отступившимся мирянами, и таким образом помочь им обрести образ и подобие Божие, - отметил митрополит Иосиф.


Заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Алексей Кочетов поблагодарил представителей и прихожан Улан-Удэнской и Бурятской епархии за помощи.

- Это первая благотворительная акция в адрес лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Бурятии. Обычно сотрудники и осуждённые оказывают помощь воспитанникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также постояльцам центров для пожилых и инвалидов, - отметили в УФСИН по Бурятии. 

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