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В Улан-Удэ на месте коммунальной аварии закроют движение

В Улан-Удэ на месте коммунальной аварии закроют движение
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Вечером будет закрыто движение от улицы Сахьяновой до Жердева⠀

С 22 часов 8 января будет закрыто движение по правой полосе улицы Сахьяновой от перекрёстка с улицей Трубачеева, до улицы Жердева. Это необходимо для того, чтобы провести земляные работы после коммунальной аварии, произошедшей 5 января.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в тот день из-за крупной течи из водопровода оказались затоплены улица Сахьяновой, а также перекрёсток с улицей Ключевская. Было закрыто движение трамваев и автомобилей. Без воды тогда остались 17 жилых домов.

Аварийная ситуация на водопроводе была локализована. Позже специалисты «Водоканала» с помощью оборудования телеинспекции нашли место порыва. Как выяснилось, порыв произошёл из-за перелома чугунной трубы со смещением оси. Сейчас необходимо провести ремонтные работы, для чего будут вскрывать асфальт.

- Для устранения аварийной ситуации потребуется проведение земляных работ со вскрытием асфальтового покрытия на данном участке дороги, - сообщили в МУП «Водоканал».

Планируется, что земляные работы завершат 9 января. Дорожное полотно временно восстановят брусчаткой, а асфальт положат уже в тёплое время года.

 


дороги коммунальная авария

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