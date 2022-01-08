В Улан-Удэ на месте коммунальной аварии закроют движение

⠀
С 22 часов 8 января будет закрыто движение по правой полосе улицы Сахьяновой от перекрёстка с улицей Трубачеева, до улицы Жердева. Это необходимо для того, чтобы провести земляные работы после коммунальной аварии, произошедшей 5 января.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в тот день из-за крупной течи из водопровода оказались затоплены улица Сахьяновой, а также перекрёсток с улицей Ключевская. Было закрыто движение трамваев и автомобилей. Без воды тогда остались 17 жилых домов.
Аварийная ситуация на водопроводе была локализована. Позже специалисты «Водоканала» с помощью оборудования телеинспекции нашли место порыва. Как выяснилось, порыв произошёл из-за перелома чугунной трубы со смещением оси. Сейчас необходимо провести ремонтные работы, для чего будут вскрывать асфальт.
- Для устранения аварийной ситуации потребуется проведение земляных работ со вскрытием асфальтового покрытия на данном участке дороги, - сообщили в МУП «Водоканал».
Планируется, что земляные работы завершат 9 января. Дорожное полотно временно восстановят брусчаткой, а асфальт положат уже в тёплое время года.