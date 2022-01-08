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Разведчики из Бурятии совершили свыше 700 прыжков с парашютом

Разведчики из Бурятии совершили свыше 700 прыжков с парашютом
Общество, 
Прыжки совершались на высотах от 800 до 1500 метров

Более 200 разведчиков общевойскового объединения Восточного военного округа из Бурятии совершили в 2021 году свыше 700 прыжков с парашютом в Хабаровске в ходе плановой подготовки, сообщили в пресс-службе ВВО.

С военнослужащими проводились занятия по укладке парашютных систем, отделению от летательных аппаратов, управлению парашютом в полёте и правильному приземлению.

После обязательной подготовке военнослужащие совершали прыжки с парашютом Д-10 из вертолётов Ми-8 на высотах от 800 до 1500 метров.
военнослужащие разведчики

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