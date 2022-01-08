 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 января

07 января

11 декабря

В Улан-Удэ днём до -14

В Улан-Удэ днём до -14
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Осадков в столице Бурятии не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 января по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём -12,-17, местами -6,-11, по северу -20,-25.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -12,-14.
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