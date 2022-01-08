В Улан-Удэ днём до -14

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Осадков в столице Бурятии не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 января по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём -12,-17, местами -6,-11, по северу -20,-25.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура днём -12,-14.

