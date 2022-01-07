Трагически погиб Владимир Салмин

Церемония прощания состоится в воскресенье



5 января 2022 года трагически ушёл из жизни Владимир Салмин.



Церемония прощания состоится в Иркутске 9 января с 12 до 14 в большом зале «Байкал Бизнес Центра» (ул. Байкальская, 279)



«Коллектив Байкальского банка выражает глубокие соболезнования родным и близким Салмина Владимира Викторовича по поводу его смерти. Мы запомним его настоящим профессионалом, мудрым руководителем и чутким человеком. Скорбим вместе с вами»



Справка:



Владимир Салмин родился в 1959 году в Горьковской области. Окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение» и Братский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление на предприятии».



До прихода в Сбербанк с 1992 по 1996 годы занимал должность заместителя управляющего Усть-Илимским филиалом «Инкомбанка». В 1996 году возглавил Братский филиал «Инкомбанка», в 1999 году - Братский филиал «Гута-банка». Профессиональный опыт Владимира Салмина включает пятилетний опыт работы в Усть-Илимской прокуратуре. Он прошёл путь от стажёра до старшего следователя.



В Сбербанке начал работать в сентябре 2000 года в должности управляющего Братским отделением. С декабря 2002 года занимал должность заместителя председателя Правления Байкальского банка Сбербанка. С августа 2004 года - первый заместитель председателя правления банка. В марте 2009 года назначен Председателем Байкальского банка. В марте 2015 года назначен председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка. Владимир Салмин занимал эту должность до декабря 2020-го.

