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Трагически погиб Владимир Салмин

Трагически погиб Владимир Салмин
Общество,  Фото:пресс-служба Сбербанка
Церемония прощания состоится в воскресенье

5 января 2022 года трагически ушёл из жизни Владимир Салмин.

Церемония прощания состоится в Иркутске 9 января с 12 до 14 в большом зале «Байкал Бизнес Центра» (ул. Байкальская, 279)

«Коллектив Байкальского банка выражает глубокие соболезнования родным и близким Салмина Владимира Викторовича по поводу его смерти. Мы запомним его настоящим профессионалом, мудрым руководителем и чутким человеком. Скорбим вместе с вами»

Справка:

Владимир Салмин родился в 1959 году в Горьковской области. Окончил Свердловский юридический институт по специальности «Правоведение» и Братский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление на предприятии».

До прихода в Сбербанк с 1992 по 1996 годы занимал должность заместителя управляющего Усть-Илимским филиалом «Инкомбанка». В 1996 году возглавил Братский филиал «Инкомбанка», в 1999 году - Братский филиал «Гута-банка». Профессиональный опыт Владимира Салмина включает пятилетний опыт работы в Усть-Илимской прокуратуре. Он прошёл путь от стажёра до старшего следователя.

В Сбербанке начал работать в сентябре 2000 года в должности управляющего Братским отделением. С декабря 2002 года занимал должность заместителя председателя Правления Байкальского банка Сбербанка. С августа 2004 года - первый заместитель председателя правления банка. В марте 2009 года назначен Председателем Байкальского банка. В марте 2015 года назначен председателем Центрально-Черноземного банка Сбербанка. Владимир Салмин занимал эту должность до декабря 2020-го.
Сбербанк Сбер некролог

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