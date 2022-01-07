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В районах Бурятии устанавливают посты контроля из-за ЗУДа

В районах Бурятии устанавливают посты контроля из-за ЗУДа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жителей региона просят отнестись с пониманием к принимаемым мерах

В некоторых населённых пунктах в Бурятии установлены контрольно-пропускные пункты (КПП). Кроме представителей силовых структур, несут дежурство сотрудники ветеринарных служб. Проводится санитарная обработка транспорта и пассажиров, во избежание распространения инфекции нодулярного дерматита (ЗУД).

КПП находятся близ сел:

1. Усть-Киран (Кяхтинский район)

2. Бурдуны (Кяхтинский район)

3. Билютай (Бичурский район)

4. Цолга (Мухоршибирский район)

5. Зурган-Дэбэ "Нойхон" (Селенгинский район)

6. Верхний-Жирим (Тарбагатайский район)

7. Нижняя Иволга (Иволгинский район).

- Убедительная просьба отнестись с пониманием к данным мерам, - обратились к жителям региона в республиканском управлении ветеринарии.

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В Бурятии проводится тотальная вакцинация скота. Прививаются даже не зарегистрированные животные, в последующем вакцинация будет проводиться согласно правилам.

В пресс-службе республиканского управления ветеринарии отмечают, что в дальнейшем животных следует регистрировать в обязательном порядке, и ответственность лежит непосредственно на владельцах. Объём вакцины рассчитывается на известное количество животных.

- Вакцина полностью безопасна и не имеет токсических свойств, не влияет на стельность животных! Вакцинация идёт в усиленном режиме, к борьбе с инфекцией привлечены все сотрудники, - сообщили в управлении.

Всего за четыре дня, с 3 по 6 января, провакцинировано 50 407 голов:
 
Мухоршибирский – 18 215
Кяхтинский – 14 031
Бичурский – 6 925
Селенгинский – 6 300
Тарбагатайский – 4 478
Иволгинсикй – 458.
скот

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