В районах Бурятии устанавливают посты контроля из-за ЗУДа

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Мухоршибирский – 18 215

Кяхтинский – 14 031

Бичурский – 6 925

Селенгинский – 6 300

Тарбагатайский – 4 478

Иволгинсикй – 458.



В некоторых населённых пунктах в Бурятии установлены контрольно-пропускные пункты (КПП). Кроме представителей силовых структур, несут дежурство сотрудники ветеринарных служб. Проводится санитарная обработка транспорта и пассажиров, во избежание распространения инфекции нодулярного дерматита (ЗУД).1. Усть-Киран (Кяхтинский район)2. Бурдуны (Кяхтинский район)3. Билютай (Бичурский район)4. Цолга (Мухоршибирский район)5. Зурган-Дэбэ "Нойхон" (Селенгинский район)6. Верхний-Жирим (Тарбагатайский район)7. Нижняя Иволга (Иволгинский район).- Убедительная просьба отнестись с пониманием к данным мерам, - обратились к жителям региона в республиканском управлении ветеринарии.В Бурятии проводится тотальная вакцинация скота. Прививаются даже не зарегистрированные животные, в последующем вакцинация будет проводиться согласно правилам.В пресс-службе республиканского управления ветеринарии отмечают, что в дальнейшем животных следует регистрировать в обязательном порядке, и ответственность лежит непосредственно на владельцах. Объём вакцины рассчитывается на известное количество животных.- Вакцина полностью безопасна и не имеет токсических свойств, не влияет на стельность животных! Вакцинация идёт в усиленном режиме, к борьбе с инфекцией привлечены все сотрудники, - сообщили в управлении.Всего за четыре дня, с 3 по 6 января, провакцинировано 50 407 голов: