В районах Бурятии устанавливают посты контроля из-за ЗУДа

В некоторых населённых пунктах в Бурятии установлены контрольно-пропускные пункты (КПП). Кроме представителей силовых структур, несут дежурство сотрудники ветеринарных служб. Проводится санитарная обработка транспорта и пассажиров, во избежание распространения инфекции нодулярного дерматита (ЗУД).
КПП находятся близ сел:
1. Усть-Киран (Кяхтинский район)
2. Бурдуны (Кяхтинский район)
3. Билютай (Бичурский район)
4. Цолга (Мухоршибирский район)
5. Зурган-Дэбэ "Нойхон" (Селенгинский район)
6. Верхний-Жирим (Тарбагатайский район)
7. Нижняя Иволга (Иволгинский район).
- Убедительная просьба отнестись с пониманием к данным мерам, - обратились к жителям региона в республиканском управлении ветеринарии.
uvet_03В Бурятии проводится тотальная вакцинация скота. Прививаются даже не зарегистрированные животные, в последующем вакцинация будет проводиться согласно правилам.
В пресс-службе республиканского управления ветеринарии отмечают, что в дальнейшем животных следует регистрировать в обязательном порядке, и ответственность лежит непосредственно на владельцах. Объём вакцины рассчитывается на известное количество животных.
- Вакцина полностью безопасна и не имеет токсических свойств, не влияет на стельность животных! Вакцинация идёт в усиленном режиме, к борьбе с инфекцией привлечены все сотрудники, - сообщили в управлении.
Всего за четыре дня, с 3 по 6 января, провакцинировано 50 407 голов:
Мухоршибирский – 18 215
Кяхтинский – 14 031
Бичурский – 6 925
Селенгинский – 6 300
Тарбагатайский – 4 478
Иволгинсикй – 458.