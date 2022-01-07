В Бурятии прививают скот от заразной болезни



В вакцинации задействовано 54 сотрудника ветеринарной службы, из числа которых сформировано 18 бригад по три ветеринарных врача. На помощь направлены сотрудники Городской ветстанции, в также ветврачи из Кижингинского, Курумканского, Еравнинского и Закаменского районов, сообщили в пресс-службе минсельхоза.



- Вакцинация в других сёлах, не входящих в зону заражения начнётся после 16 января. Сейчас мы закрываем этот вирус в угрожаемой зоне, чтобы на благополучные села дерматит не распространился, - отметил министр сельского хозяйства Галсан Дареев.



В Бурятии для локализации очага заражения нодулярным дерматитом уже почти уничтожено все поголовье больных и контактных животных, уничтожение производится методом эвтаназии, трупы сжигаются. Следующий шаг - тотальная вакцинация.На данный момент вакциной против нодулярного дерматита охвачено 26 194 сельхозживотных, из них 15 428 голов крупнорогатого скота, 9717 голов овец, 1049 голов свиней.- Вакцина против нодулярного дерматита ставится бесплатно всему здоровому поголовью республики. Хозяевам животных важно наблюдать за состоянием привитого скота, в случае нетипичной реакции, жители должны сообщить об этом участковому врачу, либо в ветслужбу района, они примут соответствующие меры, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Бурятии.В первой очереди вакцинируются здоровые животные, находящиеся в радиусе 40 км от очагов заражения в Кяхтинском, Бичурском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Селенгинском районах, во второй очереди - все поголовье поражённых пяти районов, и в третьей очереди — всё поголовье республики.- Ветврачи, работая на местах в круглосуточном режиме, проводят тотальную вакцинацию животных по принципу спирали, это радиус 40 километров от границ муниципальных образований к эпизоотическим очагам. Вакцина безвредна, но может наблюдаться поствакцинальная реакция, - отмечает заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.