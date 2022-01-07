В Бурятии скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Общее число летальных случаев достигло 2479



По данным управления Роспотребнадзора на утро 7 января в Бурятии зарегистрировано 77 322 случаев заражения COVID-19. Из них 46% (35 747) приходится на жителей Улан-Удэ.



За сутки выявили 112 больных с лабораторным подтверждением. Суточный прирост больных продолжает снижаться. Так, накануне сообщалось о 114 заражённых, до этого было 125, ранее 130, 135, 154.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 92 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1276 коек: занято – 897, свободно – 379 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,3%.



В стационарах получают лечение 897 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 129 пациентов (из них старше 65 лет – 80), на ИВЛ – 65 пациентов (из них старше 65 – 43).



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1907 человек.



Всего выздоровели от COVID-19 – 72 039 человек, в том числе 168 за прошедшие сутки.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2479 человек. За прошедшие сутки скончались восемь пациентов, семь из которых были в возрасте старше 65 лет.



Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 471 296 человек. Завершили первичную вакцинацию 443 204 человек. Повторную вакцинацию начали 82 093 человек.

