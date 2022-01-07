Общее число летальных случаев достигло 2479
По данным управления Роспотребнадзора на утро 7 января в Бурятии зарегистрировано 77 322 случаев заражения COVID-19. Из них 46% (35 747) приходится на жителей Улан-Удэ.
За сутки выявили 112 больных с лабораторным подтверждением. Суточный прирост больных продолжает снижаться. Так, накануне сообщалось о 114 заражённых, до этого было 125, ранее 130, 135, 154.
Из выявленных за прошедшие сутки больных – 92 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1276 коек: занято – 897, свободно – 379 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,3%.
В стационарах получают лечение 897 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 129 пациентов (из них старше 65 лет – 80), на ИВЛ – 65 пациентов (из них старше 65 – 43).
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1907 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 72 039 человек, в том числе 168 за прошедшие сутки.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2479 человек. За прошедшие сутки скончались восемь пациентов, семь из которых были в возрасте старше 65 лет.
Первым компонентом вакцины от коронавируса в Бурятии привито 471 296 человек. Завершили первичную вакцинацию 443 204 человек. Повторную вакцинацию начали 82 093 человек.
В Бурятии скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общее число летальных случаев достигло 2479
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвертьфинала
В начале января здесь стояла по-зимнему тёплая погода
Фотографию активно обсуждают пользователи соцсетей
Мужчина пытался убедить дорожных полицейских, что он трезв
Существует риск заражения животных высокозаразной болезнью
Днём будет тепло
Интуиция и дух места подсказали Натали-Кейт Пангилинан остаться в Бурятии
Нодулярный дерматит обнаружили в пригородном районе
В реанимации сейчас находятся более 130 больных коронавирусом
Покататься здесь могут все желающие бесплатно
Жители Мелькомбината рассказали о своём «катастрофическом положении»
Пропавшая из Солдатского собака каким-то образом оказалась у аэропорта
Работа топографов позволяет произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии
Поры ветра могут достигать 13 м/с