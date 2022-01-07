На Байкале в Бурятии в середине зимы распустилась верба





crimburyatia

В селе Гремячинск Прибайкальского района Бурятии распустилась верба. Видео опубликовали в паблике crimburyatia. По словам автора ролика, 4 января в Гремячинске было всего -5 градусов. По меркам сибирской зимы – это очень тепло.Внимательные улан-удэнцы в комментариях под видео отметили, что в столице Бурятии на тополях набухли почки. Другие же выдвинули версию произошедшего: «Потому что после морозов резко потеплело, верба начинает распускаться, у нас на севере такая же ситуация была несколько лет назад».Обычно верба распускается весной, тогда же православные верующие отмечают Вербное воскресенье. Праздник отмечается на шестой неделе Великого поста, в воскресенье за неделю до Пасхи. Верующие приносят вербу в храмы для освящения. Считается, что освящённая верба очищает и отгоняет нечистую силу.