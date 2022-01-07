 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 января

06 января

11 декабря

На Байкале в Бурятии в середине зимы распустилась верба

На Байкале в Бурятии в середине зимы распустилась верба
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В начале января здесь стояла по-зимнему тёплая погода

В селе Гремячинск Прибайкальского района Бурятии распустилась верба. Видео опубликовали в паблике crimburyatia. По словам автора ролика, 4 января в Гремячинске было всего -5 градусов. По меркам сибирской зимы – это очень тепло.

crimburyatia
Внимательные улан-удэнцы в комментариях под видео отметили, что в столице Бурятии на тополях набухли почки. Другие же выдвинули версию произошедшего: «Потому что после морозов резко потеплело, верба начинает распускаться, у нас на севере такая же ситуация была несколько лет назад».

Обычно верба распускается весной, тогда же православные верующие отмечают Вербное воскресенье. Праздник отмечается на шестой неделе Великого поста, в воскресенье за неделю до Пасхи. Верующие приносят вербу в храмы для освящения. Считается, что освящённая верба очищает и отгоняет нечистую силу.
растения Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии родился двухголовый телёнок
В Бурятии родился двухголовый телёнок
Общество, 07.01.2022
Фотографию активно обсуждают пользователи соцсетей 
В Улан-Удэ пьяный водитель удирал от сотрудников ГИБДД
В Улан-Удэ пьяный водитель удирал от сотрудников ГИБДД
Общество, 07.01.2022
Мужчина пытался убедить дорожных полицейских, что он трезв 
«Живой уголок» в Этнографическом музее Улан-Удэ временно закрыли
«Живой уголок» в Этнографическом музее Улан-Удэ временно закрыли
Общество, 07.01.2022
Существует риск заражения животных высокозаразной болезнью
Главный художник Бурдрамы: «Улан-Удэ не провинция, это другая страна»
Главный художник Бурдрамы: «Улан-Удэ не провинция, это другая страна»
Общество, 06.01.2022
Интуиция и дух места подсказали Натали-Кейт Пангилинан остаться в Бурятии
Высокозаразная болезнь скота пришла в ещё один район Бурятии
Высокозаразная болезнь скота пришла в ещё один район Бурятии
Общество, 06.01.2022
Нодулярный дерматит обнаружили в пригородном районе
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
Общество, 06.01.2022
В реанимации сейчас находятся более 130 больных коронавирусом
В Бурятии дворовый инструктор и учитель физкультуры залили каток
В Бурятии дворовый инструктор и учитель физкультуры залили каток
Общество, 06.01.2022
Покататься здесь могут все желающие бесплатно
Находящиеся «на грани срыва» улан-удэнцы обратились к главе Бурятии
Находящиеся «на грани срыва» улан-удэнцы обратились к главе Бурятии
Общество, 06.01.2022
Жители Мелькомбината рассказали о своём «катастрофическом положении»
Потерявшаяся в Улан-Удэ собака нашлась у дверей аэропорта
Потерявшаяся в Улан-Удэ собака нашлась у дверей аэропорта
Общество, 06.01.2022
Пропавшая из Солдатского собака каким-то образом оказалась у аэропорта
В Бурятии военные топографы за год подготовили более 350 карт и макетов
В Бурятии военные топографы за год подготовили более 350 карт и макетов
Общество, 06.01.2022
Работа топографов позволяет произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии
В Бурятии ветреная погода
В Бурятии ветреная погода
Общество, 06.01.2022
Поры ветра могут достигать 13 м/с 
Житель Иркутской области убил двух человек и сжёг их тела
Житель Иркутской области убил двух человек и сжёг их тела
Общество, 05.01.2022
Подозреваемого в убийстве искали с конца прошлого года 
В колониях Бурятии провели конкурс ледяных фигур
В колониях Бурятии провели конкурс ледяных фигур
Общество, 05.01.2022
К мероприятию готовились с начала декабря 
Житель Бурятии получил срок за угон автомобиля
Житель Бурятии получил срок за угон автомобиля
Общество, 05.01.2022
Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^