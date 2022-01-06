В реанимации сейчас находятся более 130 больных коронавирусом
В Бурятии продолжается падение заболеваемости COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявили 114 заражённых. Это на 11 меньше, чем позавчера.
Так, если вчера зафиксировали 114 заболевших ковидом, позавчера их было 125, до этого 130, 135, 154 и т.д. А ведь не так давно суточный прирост стабильно держался на уровне выше отметки «200».
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 77 210 случаев заражений COVID-19. Из них 46% (35 692) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровел за всё время 71 871 человек. Накануне победили ковид 122 пациента.
За минувшие сутки коронавирус унёс жизни восьми жителей Бурятии. О них известно, что шестеро были старше 65 лет. Отметим, позавчера было шесть летальных исходов.
Всего с начала пандемии в Бурятии скончался от коронавируса 2471 человек.
В стационарах республики сегодня лечатся 923 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 17 меньше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находятся 132 человека (из них старше 65 лет – 79). На ИВЛ – 69 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1299 коек: занято – 923, свободно 376 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,1%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1945 человек.
Число контактных лиц на сегодня – 6897 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 443 001 человек. Повторную вакцинацию начали 81 874 жителей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», порядка тысячи человек прошли лечение в медцентре министерства обороны в Сосновом Бору за всё время его работы.
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
Общество, Фото:
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