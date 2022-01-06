Покататься здесь могут все желающие бесплатно
В селе Цолга Мухоршибирского района Бурятии появился большой каток для местных жителей. Его размеры – 90 метров на 45, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо».
Каток начали заливать в середине декабря. Этим занимались сотрудники школы, в том числе учитель физкультуры Буянто Ендонов, а также дворовый инструктор Эдуард Сизых.
Каток работает в светлое время суток. Доступ свободный для всех желающий.
В Бурятии дворовый инструктор и учитель физкультуры залили каток
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В реанимации сейчас находятся более 130 больных коронавирусом
Покататься здесь могут все желающие бесплатно
Жители Мелькомбината рассказали о своём «катастрофическом положении»
Пропавшая из Солдатского собака каким-то образом оказалась у аэропорта
Работа топографов позволяет произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии
Поры ветра могут достигать 13 м/с
Подозреваемого в убийстве искали с конца прошлого года
К мероприятию готовились с начала декабря
Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения
Из них 26 двоен
В исправительном учреждении прошли «Весёлые старты»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия соревнований
Ежесуточный прирост больных стабильно снижается
Перед погружением с ёлкой водили хоровод
Мужчина совершил очередное преступление