В Бурятии дворовый инструктор и учитель физкультуры залили каток

Покататься здесь могут все желающие бесплатно



В селе Цолга Мухоршибирского района Бурятии появился большой каток для местных жителей. Его размеры – 90 метров на 45, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо».



Каток начали заливать в середине декабря. Этим занимались сотрудники школы, в том числе учитель физкультуры Буянто Ендонов, а также дворовый инструктор Эдуард Сизых.



Каток работает в светлое время суток. Доступ свободный для всех желающий.

