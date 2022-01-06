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В Бурятии дворовый инструктор и учитель физкультуры залили каток

В Бурятии дворовый инструктор и учитель физкультуры залили каток
Общество,  Фото:"Мухоршибирь-инфо"
Покататься здесь могут все желающие бесплатно

В селе Цолга Мухоршибирского района Бурятии появился большой каток для местных жителей. Его размеры – 90 метров на 45, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо».

Каток начали заливать в середине декабря. Этим занимались сотрудники школы, в том числе учитель физкультуры Буянто Ендонов, а также дворовый инструктор Эдуард Сизых.

Каток работает в светлое время суток. Доступ свободный для всех желающий.
спорт катки

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