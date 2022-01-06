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Потерявшаяся в Улан-Удэ собака нашлась у дверей аэропорта

Потерявшаяся в Улан-Удэ собака нашлась у дверей аэропорта
Общество,  Фото:pravo_na_zhizn03
Пропавшая из Солдатского собака каким-то образом оказалась у аэропорта

В Улан-Удэ произошла чудесная история с домашней собакой, которая, потерявшись, пробежала большое расстояние. Несколько дней пропавшая собака ждала своих хозяев у дверей аэропорта.

Призыв о помощи появился в группе волонтёров pravo_na_zhizn03. Здесь выложили фотографию собаки с ошейником, которая не отходила от дверей зала прилёта аэропорта «Байкал». Очевидцы рассказали, что животное преданно ждёт кого-то. «Возможно, потерялась, а, может, улетели и бросили», - предположили неравнодушные люди.

- Она размером с кошку. В здание её не пускают, шугают, но к людям она ещё тянется, - рассказал очевидец.


Пользователи пожалели одинокую потерявшуюся собаку и призвали найти ей передержку. В аэропорт на помощь собрались волонтёры.

Между тем, улан-удэнцы обратились через соцсеть напрямую к гендиректору аэропорта «Байкал» Дмитрию Гармаеву с вопросом: «Вам не жалко?»

Гармаев ответил на вопрос, объяснив, что запустить животное в здание невозможно из-за требований безопасности полётов.

- Собака в аэропорту – потенциальная угроза. У нас идёт постоянный контроль, чтобы животные не выбежали на полосу. В аэропорту 16 км периметра забора вокруг полосы, который мы постоянно охраняем, поэтому у меня очень специфическое отношение к животным даже рядом с аэропортом. В жизни я люблю собак, я вырос в деревне. Но аэропорт - особый объект, - ответил Дмитрий Гармаев.

Он добавил, что специалисты аэропорта не против того, чтобы волонтёры забрали животное со своей территории. При этом, пояснил гендиректор, служба авиационной безопасности уже должна вызвать специалистов по отлову.

«Она же со стороны вокзала, а не на лётном поле. Дайте время волонтерам забрать её», «Так вы сначала волонтёров вызовите, собака-то домашняя с ошейником. Они через соцсети быстрее найдут хозяев. Любили бы животных, могли бы и человечность проявить», - обратились к нему с просьбой пользователи.

- Конкретно эту собаку специалисты не забирали. Но, к сожалению, у нас нет времени ждать волонтёров и надеяться, приедут или нет. Животное должно быть выдворено оперативно. Я очень прошу не путать человечность и служебные обязанности. Аэропорт отвечает за безопасность полётов. Если питомец домашний, нужно следить за ним. Это не прогулочная территория, - ответил Дмитрий Гармаев.

Однако вскоре ситуация разрешилась самым благополучным образом. Хозяйка собачки нашлась. Как выяснилось, собака живёт в посёлке Солдатский, а пропала она 31 декабря.

- Мы все закоулки объездили. Как она оказалась в аэропорту-то? – задалась вопросом женщина. – Завтра с утра поеду, дай бог, найду. Я хоть теперь знаю, что она живая.

Вскоре в группе появился радостный комментарий хозяйки питомца. «Ура! Нашли свою красавицу», - написала она. Переживавшие за судьбу собаки улан-удэнцы, в свою очередь, попросили беречь её впредь.


собаки Аэропорт "Байкал"

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