Житель Иркутской области убил двух человек и сжёг их тела

Подозреваемого в убийстве искали с конца прошлого года



В Иркутской области 34-х летний мужчина обвиняется в убийстве двух человек.



По версии следствия, 1 ноября 2021 года в одной из квартир дома по ул. Сорокинская в городе Бодайбо трое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. За столом один из мужчин стал выражаться нецензурной бранью, тогда знакомый сделал ему замечание и завязался конфликт.



Итогом разбирательств стало убийство сожителей: 42-х летнего мужчины и 43-х летней женщины. Мужчина задушил их. Скрывая следы преступления, тела погибших вывезли за город и сожгли. С 4 ноября потерпевшие числились без вести пропавшими.



3 января подозреваемого в убийстве задержали. Сегодня его заключили под стражу, мужчина арестован на два месяца. Следователи СК допрашивают свидетелей преступления, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области .

