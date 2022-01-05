Подозреваемого в убийстве искали с конца прошлого года
В Иркутской области 34-х летний мужчина обвиняется в убийстве двух человек.
По версии следствия, 1 ноября 2021 года в одной из квартир дома по ул. Сорокинская в городе Бодайбо трое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. За столом один из мужчин стал выражаться нецензурной бранью, тогда знакомый сделал ему замечание и завязался конфликт.
Итогом разбирательств стало убийство сожителей: 42-х летнего мужчины и 43-х летней женщины. Мужчина задушил их. Скрывая следы преступления, тела погибших вывезли за город и сожгли. С 4 ноября потерпевшие числились без вести пропавшими.
3 января подозреваемого в убийстве задержали. Сегодня его заключили под стражу, мужчина арестован на два месяца. Следователи СК допрашивают свидетелей преступления, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области .
Житель Иркутской области убил двух человек и сжёг их тела
Общество, Фото:
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