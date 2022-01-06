 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 января

05 января

11 декабря

В Бурятии ветреная погода

В Бурятии ветреная погода
Общество,  Фото:pexels.com
Поры ветра могут достигать 13 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -14,-19, местами -6,-11, по северо-востоку -22,-27.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -14,-16.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области убил двух человек и сжёг их тела
Житель Иркутской области убил двух человек и сжёг их тела
Общество, 05.01.2022
Подозреваемого в убийстве искали с конца прошлого года 
В колониях Бурятии провели конкурс ледяных фигур
В колониях Бурятии провели конкурс ледяных фигур
Общество, 05.01.2022
К мероприятию готовились с начала декабря 
Житель Бурятии получил срок за угон автомобиля
Житель Бурятии получил срок за угон автомобиля
Общество, 05.01.2022
Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения 
В Бурятии осуждённые прыгали в мешках и метали валенки
В Бурятии осуждённые прыгали в мешках и метали валенки
Общество, 05.01.2022
В исправительном учреждении прошли «Весёлые старты» 
Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу собрал 16 команд
Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу собрал 16 команд
Общество, 05.01.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия соревнований 
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 77 тысяч
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 77 тысяч
Общество, 05.01.2022
Ежесуточный прирост больных стабильно снижается 
На дне Байкала установили ёлку
На дне Байкала установили ёлку
Общество, 05.01.2022
Перед погружением с ёлкой водили хоровод 
Житель Бурятии не смог снять условное осуждение
Житель Бурятии не смог снять условное осуждение
Общество, 05.01.2022
Мужчина совершил очередное преступление 
Начало января балует жителей Бурятии теплом
Начало января балует жителей Бурятии теплом
Общество, 05.01.2022
В Улан-Удэ днём до -14 градусов 
В Бурятии работают четыре ледовые переправы
В Бурятии работают четыре ледовые переправы
Общество, 04.01.2022
В праздничные дни специалисты напоминают жителям региона о безопасности на льду
Жители Улан-Удэ возвращают обогреватели в управление по ЧС⠀
Жители Улан-Удэ возвращают обогреватели в управление по ЧС⠀
Общество, 04.01.2022
В праздничные дни пункт приёма обогревателей тоже работает 
Забайкалец табуретом убил возлюбленную
Забайкалец табуретом убил возлюбленную
Общество, 04.01.2022
Ранее мужчина привлекался к ответственности за угон 
У жителя Бурятии в рюкзаке нашли «травку»
У жителя Бурятии в рюкзаке нашли «травку»
Общество, 04.01.2022
Мужчина собрал наркотическое средство для личного употребления 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^