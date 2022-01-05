В Бурятии осуждённые прыгали в мешках и метали валенки





Осужденные лечебно-исправительного учреждения № 5 в Мухоршибирском районе Бурятии посоревновались в «Весёлых стратах». Соревнования проводились в рамках новогодних мероприятий.Участники мероприятия состязались в метании снежков и валенков, прыжках в мешках.В пресс-службе республиканского УФСИН отметили, что осуждённые показали не только хорошую спортивную подготовку, но и командный дух. По итогам конкурса представителей победившего отряда наградили дипломом.